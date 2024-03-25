Врач Сураева предположила, какой вид онкологии скрывает Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская подтвердила, что лечится от онкологического заболевания, однако не уточнила тип болезни и другие подробности о диагнозе. Известно лишь, что Кейт Миддлтон проходила операцию на брюшной полости в начале 2024 года. Врач ихимиотерапевт Светлана Сураева в беседе с gazetametro.ru высказала свои предположения о виде рака у принцессы.

Принцесса Уэльская надолго пропала с радаров общественности, переставая посещать светские и благотворительные мероприятия. Для представительницы королевской семьи это нетипично, ведь ранее Кейт Миддлтон была очень активна. Лишь позже оказалось, что свои обязанности принцесса забросила из-за лечения от рака. Сейчас она начала прохождение профилактической химиотерапии.

Врач-онколог Сураева предположила, что у Кейт Миддлтон может быть один из видов рака, связанный с ЖКТ, почками, или мочевым пузырем. Возможно, что у принцессы гинекологическая опухоль.

Впрочем, в королевской семье уточняли, что стадия ранняя. То есть, у принцессы большие шансы на выздоровление.

«Тогда такое лекарственное лечение может быть рекомендовано для профилактики раннего рецидива. Операция не дает стопроцентной гарантии излечения, так как в организме могут присутствовать или оставаться опухолевые клетки, не доступные для диагностики. В этом случае лекарственные препараты помогают в борьбе с этими клетками и является профилактикой рецидива», — объяснила специалист.

Врач предположила, что противоопухолевое лечение Миддлтон проводят амбулаторно. Недавно семья уехала в поместье Анмер-Холл в Норфолке. Почти все заботы о детях и обязанности на себя принял супруг принцессы, принц Уильям.

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