Онколог Романов развеял миф о связи беременности и онкологии

Врач-радиотерапевт Денис Романов рассказал, что многие связывают беременность с развитием онкологии, однако это заблуждение является в корне не верным, даже если саму болезнь находят после родов и в период лактации. Объяснения специалиста публикует сайт aif.ru .

Связь беременности и родов с онкологией лишь кажется очевидной, когда болезнь диагностируют в важный для женщины период. Заблуждение возникло из-за убеждения, что беременность — это гормональный «взрыв», который якобы может негативно сказаться на здоровье. Романов отметил, что никакой патологии это не вызывает. Напротив, исследования показали, что вынашивание ребенка и роды снижают риски развития страшного заболевания.

Беременность, роды и лактация не являются факторами для развития рака любого типа. Врач напомнил, что опухоль развивается годами и причин этому может быть много: от плохого образа жизни до наследственности.

Также Романов напомнил про «эффект здоровой матери». Это явление, при котором период лактации у женщин в ремиссии оказывает положительное влияние на состояние. Снижается риск рецидива рака молочной железы.

Специалисты традиционно предупреждают: лучшая борьба против болезней — их своевременное обнаружение. Чем раньше начинается лечение, тем больше шансов избавиться от недуга. По этой причине важны плановые и расширенные обследования в больницах.

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