Онколог Жигулев рассказал о коллапсе в диспансере из-за запрета на дистант

Вступление в силу поправок к закону «Об образовании», ограничивающих использование дистанционных форматов в дополнительном профессиональном образовании медицинских и фармацевтических работников, породило практические сложности в работе региональных клиник. Руководители учреждений здравоохранения пока не выработали четкого механизма, позволяющего направлять специалистов на очные учебные циклы без ущерба для лечебного процесса.

О нарастающих затруднениях на XIV Съезде онкологов России в Казани рассказал заместитель главного врача Пермского краевого онкодиспансера, доцент кафедры онкологии Пермского государственного медицинского университета Антон Жигулев. Он пояснил: новые нормы, действующие с 1 марта, требуют личного присутствия слушателей на занятиях, что входит в прямое противоречие с графиком приема пациентов.

В качестве наглядной иллюстрации специалист привел ситуацию в собственном учреждении. С 1 апреля на базе медуниверситета стартовал очередной цикл повышения квалификации для тринадцати врачей диспансера. Проблема заключается в том, что расписание образовательной организации полностью совпадает с рабочими часами в клинике, и каким образом обеспечить подмену докторам на амбулаторном приеме, пока остается загадкой. Жигулев допустил, что, вероятно, администрации придется искать нестандартные выходы, а последствия и возможные санкции за вынужденное отсутствие персонала станут ясны лишь со временем.

Напомним, что президент подписал соответствующие изменения в законодательство в прошлом году. Главной заявленной целью нововведений называлась борьба с недобросовестными игроками рынка и пресечение практики формальной «торговли» удостоверениями о переподготовке. Теперь образовательные организации обязаны подтверждать соответствие материально-технической базы лицензионным требованиям, а применение онлайн-технологий допускается исключительно в случаях, прямо оговоренных типовыми программами ДПО и Федеральными государственными образовательными стандартами.

Позицию регулятора недавно дополнительно конкретизировал Минздрав, направив в учебные заведения письмо с предупреждением. Ведомство расценит как прямое нарушение любые попытки использовать электронное обучение в обход разрешенных алгоритмов, прописанных в типовых программах.

