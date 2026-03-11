Онкология, диабет, бесплодие: что скрывали жители Карелии до диспансеризации

В Карелии подвели первые итоги диспансеризации взрослого населения за два месяца 2026 года. Как сообщил глава регионального Минздрава Михаил Охлопков, с 1 января профилактические осмотры прошли более 35 тысяч жителей республики, из них почти 7 тысяч человек проверили свое репродуктивное здоровье. Также более 22 тысяч детей и подростков прошли медицинские осмотры.

Результаты обследований выявили серьезные проблемы со здоровьем у части пациентов. Впервые диагностированы 183 случая болезней системы кровообращения. У 5068 человек выявлены факторы риска развития хронических неинфекционных заболеваний, а у 28 пациентов впервые обнаружили сахарный диабет.

Особое внимание привлекли случаи онкологии. Злокачественные новообразования впервые выявлены у восьми жителей Карелии. По два случая зафиксировано в Городской поликлинике № 3, Республиканском перинатальном центре и Городской поликлинике № 4. Еще по одному случаю — в Городской поликлинике № 3 и Сегежской центральной районной больнице. Кроме того, у 140 пациентов впервые обнаружены заболевания репродуктивной системы, а у девяти человек диагностировано бесплодие.

Министр также озвучил результаты выполнения плана по диспансеризации. В тройку лидеров вошли Толвуйская врачебная амбулатория, Лоухская и Сегежская ЦРБ, которые перевыполнили план двух месяцев. В то же время 12 медицинских организаций с планом не справились. Худшие показатели у Сортавальской ЦРБ, Городской поликлиники № 1 и Прионежского филиала Республиканской больницы.

Врач-терапевт Беломорской ЦРБ Максим Федоров напомнил, что регулярная диспансеризация позволяет выявить опасные заболевания на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Обнаружение онкологии на раннем этапе дает пациентам шанс на полное выздоровление и сохранение качества жизни.

