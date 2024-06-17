Онлайн-конференция по нейросетям для подмосковных педагогов пройдет уже в июле

В начале июля пройдет конференция «Технологии Яндекс Образования для учителей информатики. Как нейросети помогают современной школе». Об этом рассказали в Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

На конференции выступят педагоги, эксперты Яндекса, региональных министерств образования и институтов развития образования. Они расскажут учителям о способах применения нейросетей педагогической практике.

Педагоги смогут получить сертификат участника. Для этого необходимо зарегистрироваться на платформе Яндекс Учебник и в личном кабинете ввести код, который скажут в конце мероприятия. Участие бесплатное, регистрация доступна по ссылке.

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