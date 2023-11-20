Онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия» с розыгрышем призов проведут в Московской области

В Подмосковье в следующий понедельник стартует онлайн-марафон «Роддом, достойный доверия», в рамках которого сотрудники перинатальных центров расскажут о своей работе, сообщили в областном Минздраве. Мероприятие продлится четыре дня.

«Когда в семье ждут ребенка, особенно если это первенец, у будущих родителей возникает масса вопросов. Так как не все могут очно посетить медучреждение, мы приняли решение провести „экскурсии“ в онлайн-формате», — сказала Первый зампред областного Правительства Светлана Стригункова.

По ее словам, в ходе мероприятия жителям региона расскажут о различных видах родов, особенностях и специализациях медучреждений и не только. В финале марафона проведут розыгрыш призов. Участники смогут выиграть три контракта на роды, три контракта на послеродовое пребывание в палате повышенной комфортности и многое другое. Узнать подробности и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в поликлиники Московской области поступили свыше двадцати автомобилей неотложной помощи.