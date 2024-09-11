Онлайн-услугу для перевозчиков такси обновили в Подмосковье

В Подмосковье обновили услугу для перевозчиков такси, размещенную на региональном портале госуслуг, теперь они смогут подать данные о полисе обязательного страхования гражданской ответственности в электронном виде. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Опция подключена в рамках услуги «Предоставление, аннулирование действия разрешения на такси», — уточнила министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

В ведомстве уточнили, что такой полис необходим для защиты пассажиров во время поездки. Перевозчики обязаны подать данные об оформленных полисах в реестр до начала ноября, сделать это также можно через региональный портал.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.