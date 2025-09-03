Онлайн-запись к врачу в Москве станет безопаснее

С осени онлайн-запись к врачу в Москве получит дополнительный уровень защиты: для оформления визита родственника или другого взрослого человека по полису ОМС потребуется однократное подтверждение согласия через код, который владелец полиса получит по смс. Об этом РИА Новости сообщила главный врач городской поликлиники №2 столичного департамента здравоохранения Наталья Шиндряева.

«Онлайн-запись к врачу - один из самых удобных сервисов в московском здравоохранении, которым пользуются миллионы жителей. Осенью появится дополнительная защита: для записи родственника или другого близкого человека на прием по полису ОМС потребуется однократно подтвердить его согласие через код доступа, который владелец полиса получит по смс. Это простое действие сделает систему еще безопаснее и исключит возможность записи без ведома пациента», — отметила Шиндряева.

По словам врача, новые правила касаются только взрослых пациентов. Дети по-прежнему могут быть записаны без дополнительного подтверждения, если их данные уже внесены в систему и к электронной медкарте получен доступ. Оформить права на управление записями близких можно через портал emias.info или мобильное приложение «ЕМИАС.ИНФО».

Для записи себя лично изменений не будет: пациент сможет оформить визит в пару кликов. Сегодня доступно несколько способов записи: через порталы emias.info и mos.ru, приложения «ЕМИАС.ИНФО», «Госуслуги Москвы» и «Моя Москва», а также инфоматы в поликлиниках. Все эти каналы сохранятся, а новые меры повысят безопасность и прозрачность сервиса.

