В среду вечером, 20 ноября, по белорусскому ТВ показали документальный фильм «Бесы: как хотят захватить Беларусь», который снят журналистами телеканала ОНТ на основе материалов собственного расследования. В киноленте лейтмотивом проходит информация о готовящемся нападении западных стран на Белоруссию со стороны ее ближайших соседей.

План нападения с дальнейшим захватом Белоруссии был составлен при помощи белорусской оппозиции и ее западных кураторов. Отмечается, что вооруженные группы из Польши, Литвы и соседней Украины проникают в четыре юго-западных региона республики. А помогают им так называемые спящие террористические ячейки, заранее подготовленные в стране.

«Активная фаза — по отмашке в один момент границу пересекают бойцы БДК („Белорусский добровольческий корпус“, участвующий в конфликте на Украине на стороне ВСУ. — Прим. ред.), других формирований и „хоругви“ из Польши и Литвы», — говорится в расследовании.

Те самые четыре белорусских региона, куда готовят вторжение боевиков БДК и других бандитских формирований и «хоругвей» из Польши и Литвы, — это выступ на стыке границ Белоруссии с Украиной и Польшей. Террористические ячейки будут действовать синхронно.

«В это же время просыпаются ячейки, группы и отряды внутри страны. Все действуют по принципу „ударил — отошел“, — сказано в сюжете.

В КГБ Белоруссии уже проинформировали, что Минску известно о подготовке в Польше при поддержке спецподразделения «Гром» террористических ячеек. Республика и ее вооруженные силы готовы отразить нападение любого врага, если потребуется, подчеркнули в белорусских спецслужбах.

Ранее президент Александр Лукашенко опроверг слухи о нападении на Украину через Республику Беларусь.