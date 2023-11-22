ООН: Население Газы переживает невиданный уровень жестокости

По словам представительницы структуры «ООН-женщины» Симы Бахус, анклаве женщины молятся о скорейшем наступлении мира в стране, либо о быстрой смерти с детьми на руках. Бахус подчеркнула, что всем, кто не пытается остановить конфликт на Ближнем Востоке, должно быть стыдно, так как у матерей не должно возникать таких мыслей и молитв.

Также представительница ООН указала на возросший уровень жестокости в Газе. Она сообщила, что каждый час в Палестине погибают две матери, а каждые два часа умирают семь женщин. Также Бахус указала на женщин, вынужденных рожать без воды и обезболивающих, не получающих анестезию при кесаревом сечении. Все это, по ее словам, категорически недопустимо.