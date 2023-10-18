ООН предупредила об опасности вспышки эпидемии в секторе Газа из-за нехватки питьевой воды

На одного палестинца в этом месте приходится всего лишь по 3 литра питьевой воды. Это чревато инфекционными заболеваниями.

Управление по координации гуманитарных вопросов Организации Объединенных Наций заявило, что вопрос с водой очень критичен в Газе. На одного человека приходится всего по 3 литра воды в сутки. Это на все нужды, включая приготовление еды, питье и гигиену. Людям приходится пользоваться грязной водой из самых различных источников, и это опасно для их жизни.

«Увеличивается потребление воды из небезопасных источников, что ставит население под угрозу смерти или вспышки инфекционного заболевания», - указано в заявлении ведомства.

Его привело ТАСС. Там также отметили, что по всей Газе уже практически неделю нет электричества. Запасы топлива в больницах для работы генераторов электроэнергии минимальны, и это также вызывает тревогу.

Ранее ряд стран не поддержали Россию в Совете Безопасности ООН, когда она выдвинула свой проект по прекращению огня в этом регионе. Ее предложение не сумело набрать нужного числа голосов.