ООН снизил уровень аккредитации руководителя нью-йоркского бюро ВГТРК

«Учитывая вышеизложенное и дополнительные привилегии доступа для обладателей корреспондентских пропусков резидентов, принято решение заменить ваш основной пропуск на нерезидентский (Green P), который вступает в силу незамедлительно», — говорится в письме ООН, фрагмент которого был опубликован ВГТРК.