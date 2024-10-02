ООН снизил уровень аккредитации руководителя нью-йоркского бюро ВГТРК
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Секретариат ООН снизил уровень аккредитации Валентина Богданова, руководителя нью-йоркского бюро ВГТРК, после его вопросов, заданных Владимиру Зеленскому и главе МИД Германии Анналене Бербок во время Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщили в Telegram-канале ВГТРК.
По информации организации, Богданов якобы нарушил правила доступа для средств массовой информации, однако конкретные пункты, которые он якобы нарушил, не указаны.
«Учитывая вышеизложенное и дополнительные привилегии доступа для обладателей корреспондентских пропусков резидентов, принято решение заменить ваш основной пропуск на нерезидентский (Green P), который вступает в силу незамедлительно», — говорится в письме ООН, фрагмент которого был опубликован ВГТРК.
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