ООН: женщины в Газе рожают прямо на улицах среди руин

Женщины в секторе Газе, в котором 24 часа в сутки не прекращаются израильские бомбардировки, вынуждены рожать посреди руин и прямо на улицах. На это указано в совместном заявлении Детского фонда ООН и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Как следует в публикации, такая ситуация связана с закрытием в секторе Газа 45 центров первичной медико-санитарной помощи и 14 больниц.

«Некоторым женщинам приходится рожать в приютах, в своих домах, на улицах среди обломков или в переполненных медицинских учреждениях, где ухудшаются санитарные условия, а риск заражения и медицинских осложнений растет», — приводится в документе, опубликованном на сайте ВОЗ.

Напомним, лидер ХАМАС в субботу, 7 октября, заявил, что настало время ударить по израильтянам, чтобы попытаться создать собственное государство. Мухаммед ад-Дейф указал, что военная операция под названием «Наводнение Аль-Акса» уже начата. К настоящему времени счет погибших и пострадавших мирных жителей с обеих сторон идет на тысячи.

Неделю назад ООН отклонила резолюцию России по прекращению огня в зоне палестино-израильского конфликта. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования. Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».