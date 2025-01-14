ООО «ТеплоВодоСнабжение» провели профилактические работы на ВЗУ в Красноармейске

ООО «ТеплоВодоСнабжение» провели профилактические работы на ВЗУ №2, расположенном в Красноармейске, сообщил телеграм-канал ресурсоснабжающей организации.

В сообщении указано, что представители организации прочистили обратный клапан и заменили запорную арматуру сети холодного водоснабжения диаметром 200 мм. В ближайших планах — ремонт задвижки.

В компании пояснили, что любое инженерное оборудование требует профилактического ремонта и замены. Запорная арматура не является исключением. Своевременный ремонт позволяет продлить срок эксплуатации оборудования. Причины неисправности различные. В число самых распространенных специалисты компании отнесли потерю герметичности.

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