Шепелев рассказал про увлечения сына от Фриске

Дмитрий Шепелев давно не дает комментариев про Жанну Фриске, которая умерла из-за онкологии после рождения сына Платона. Сам ведущий не вспоминает и то, что эти семейные узы не были для него первыми. Еще на заре карьеры он был с Анной Таболиной, которую встретил в Минске. Хотя отношения держались семь лет, брак не продержался и месяца. Дело в том, что девушка заставила его расписаться хитростью: работая в молодежном центре она соврала, что ее могли отправить в другой город по распределению. Якобы штамп убережет ее от этого.

Второй супругой и стала Жанна Фриске. В 2015-м звезды не стало, а ее место через несколько лет заняла дизайнер Екатерина Тулупова. Как бы злые языки не пытались рассорить эту пару и породить сплетни о проблемах в отношениях, ничего у них не выходит. В 2021 году у звезд родился сын Тихон, которого считают очень похожим на Платона. По словам Шепелева, мальчик увлекается гитарой и спортом. Свяжет ли свою жизнь ребенок артистки с музыкой неизвестно, но отец и мачеха готовы помочь ему в любых начинаниях.

Ранее сообщалось, что Соседова хотят видеть на популярном шоу снова.