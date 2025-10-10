Опасная игра у дороги закончилась больницей для ребенка

В Лабытнанги зафиксировано серьезное ДТП с участием несовершеннолетнего пешехода — подросток получил травмы при наезде автобуса на пешеходном переходе. Об этом пишет интернет-издание «Ямал-Медиа».

Инцидент произошел во время игр вблизи проезжей части, когда ребенок внезапно выбежал на «зебру» спиной к движению транспорта. Водитель общественного транспорта физически не успел среагировать на опасную ситуацию. Момент происхождения был четко зафиксирован камерами видеонаблюдения. Пострадавший оперативно доставлен в медицинское учреждение, где ему оказана необходимая помощь.

ГИБДД Ямало-Ненецкого автономного округа опубликовала экстренную памятку для родителей, акцентируя внимание на ключевых правилах безопасности. Напомнили о важности инструктажа для детей, чтобы они не попадали в похожие опасные ситуации.

