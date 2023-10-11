«Опасная вежливость»: выяснилось, почему «спасибо» и «не за что» говорить нельзя
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Представьте: вы сделали доброе дело и получаете в ответ слово «спасибо», на которое отвечаете «не за что». Этого требует простая вежливость. Обычные слова, которые мы произносим по сто раз на дню, несут в себе особый сакральный смысл, уверены эзотерики. Они утверждают, что говорить эти слова попросту опасно.
Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», почему слова «спасибо» и «не за что» стоит исключить из своего лексикона.
«Не говорите «не за что», попросите что-то взамен. Не обязательно материальную услугу. «Не за что» — это бесплатно. А за «бесплатно» бес платит. Что он потребует от вас в оплату — это большой вопрос», — заявила Алиева.
Платить нужно всегда, подчеркнула ясновидящая.
«Некоторые черные практики говорят, что сделают что-то для вас бесплатно. Не ведитесь на это! У вас потом заберут что-то другое, что важно для вас», — посоветовала экстрасенс.
Любое взаимодействие — это всегда обмен энергиями, а энергию нужно восполнять. Когда вы говорите «не за что», вы не восполняете свою энергию, вы обесточиваете себя, отрекаетесь от нее, предостерегла ясновидящая.
«Сделали доброе дело — не ждите благодарности, просто скажите: «это плюс мне в карму». Не говорите слово «спасибо», если хотите поблагодарить человека. Спасибо — это «спаси Бог». То есть человек не вас благодарит, а просит для себя спасения. Говорить надо «благодарю», то есть «дарю тебе благо», — заключила собеседница издания.
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