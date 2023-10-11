«Опасная вежливость»: выяснилось, почему «спасибо» и «не за что» говорить нельзя

«Сделали доброе дело — не ждите благодарности, просто скажите: «это плюс мне в карму». Не говорите слово «спасибо», если хотите поблагодарить человека. Спасибо — это «спаси Бог». То есть человек не вас благодарит, а просит для себя спасения. Говорить надо «благодарю», то есть «дарю тебе благо», — заключила собеседница издания.