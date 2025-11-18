Опасно подписывать бумаги и делать покупки: приметы на 18 ноября

Верующие вспоминают 18 ноября святого Иону, архиепископа Новгородского, а также игумена Отенской пустыни. В этот день в народной среде существовали особые правила и предостережения, связанные с удачей, семейным благополучием и бытовыми решениями, пишет progorodsamara .

По традиции девушки обращались к святому с просьбами о гармонии в будущей семье. Рано утром они выходили во двор и оставляли у порога мелкие монеты и украшения, полагая, что это поможет привлечь достойного жениха. В этот же день проводили гадания: сидя у окна в сумерках, девушки вслух произносили обращение к будущему супругу. Появление кареты или людей рядом с домом считалось знаком обеспеченного жениха, а тишина — отсутствием перспектив на богатый брак.

Согласно народным запретам, 18 ноября не рекомендовалось заниматься важными делами. Считалось, что любые значимые решения могут привести к неблагоприятным последствиям. Подписание документов воспринималось как риск утраты везения. Крупные покупки также избегали, так как вещи могли быстро сломаться или потерять ценность.

Существовало и поверье о найденных деньгах: поднятая с земли монета, по мнению предков, могла стать причиной длительного одиночества.

