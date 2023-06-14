«Опасно прилипнуть»: единственная в мире женщина-выморозчик кораблей рассказала о своей профессии

Зимой в Якутии все суда, подлежащие ремонту, наполовину покрыты толстым слоем льда. Для того, чтобы специалисты смогли добраться до необходимых зон баржи, выморозчики расчищают для них рабочую зону.

Елена Генералова – единственная в Якутии и в мире женщина, работающая выморозчиком кораблей. Она рассказала репортерам YouTube-канала «The Люди» о своей работе и ее трудностях.

«Мы освобождаем ото льда место, в котором будут проводить ремонтные работы. Это могут быть какие-либо нужные детали: винты, рули, лопасти или колеса. Работаю все время на коленях, поэтому они и локти постоянно болят. Приходится стелить под колени специальную подстилку. Так теплее, но если под нее попадет лед, все равно больно. Синяки постоянно», – поделилась Елена.

По словам Генераловой, работа действительно нелегкая, но она помогает женщине пребывать в тонусе и на свежем воздухе. Поэтому даже такой тяжелый труд ей очень нравится.

«Мы снимаем верхний слой льда и ждем, пока следующий замерзнет. Работаем вместе с замерщиком. Он вычисляет, какую толщину льда мы можем убрать и мы, конечно, следуем инструкциям», – пояснила Елена.

Самый главный страх любого выморозчика – пробить лед дальше, чем это допустимо. Подобная оплошность, отмечает Генералова, приводит к затоплению «майны», то есть рабочей зоны, которая уже была расчищена.

«Это очень обидно, потому что в таком случае мы теряем три месяца своей работы. Еще очень опасно прилипнуть ко льду, когда прорывается поток воды. Я один раз прилипла, но муж был рядом и помог», – добавила женщина.

Полную историю Елены читайте в нашем большом материале.