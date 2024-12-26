Опасного водителя задержали в ямальском Ноябрьске

Сотрудники ГИБДД задержали лихача, выехавшего на улицы Ноябрьска (ЯНАО) в состоянии алкогольного опьянения. Об этом со ссылкой на инспекцию сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» .

Правоохранители заметили пьяного водителя во время патрулирования. Машину и управляющего ей мужчину 1976 года рождения задержали. В ходе освидетельствования выяснили, что он был пьян.

Северянина накажут за управление транспортом в пьяном виде по административной статье. Машину отправили на штрафстоянку, водителя — на ожидание суда.

На отмечает издание, ранее в Лабытнанги также задержали нетрезвого угонщика. Он устроил серьезное тройное ДТП. При этом у мужчины не было прав на вождение.