Опасность «местами»: какие районы Московского регионы попадут под прицел непогоды

Гидрометцентр России объявил о продлении желтого уровня погодной опасности в Москве, связанного с гололедицей. Предупреждение действует до 21:00 по московскому времени в субботу, 20 декабря, пишет KP.RU.

Как сообщают синоптики, в отдельных районах города и области сохраняется вероятность образования гололедных явлений. Аналогичное предупреждение, но на меньший срок, объявлено для территории Московской области — до 09:00 утра 20 декабря.

В связи с ухудшением дорожных условий департамент транспорта города Москвы дал рекомендации участникам дорожного движения. Ведомство предложило водителям по возможности пересаживаться на общественный транспорт для снижения рисков на дорогах.

При необходимости использования личного автомобиля представители Дептранса призывают проявлять повышенную осторожность и внимательность за рулем. Это стандартная практика при объявлении погодных предупреждений, связанных со сложными условиями для вождения.

Ранее стало известно, как жителям Подмосковья уберечь себя от гонконгского гриппа.