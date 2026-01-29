Опасную столовую закрыли в российском городе после проверки

На проспекте Ленина в Туле приостановлена работа заведения общепита «Столовая №1», сообщают «Тульские известия» . Решение о временном запрете деятельности было принято после проверки Управления Роспотребнадзора по Тульской области, выявившей грубые нарушения санитарного законодательства, создававшие угрозу для здоровья посетителей.

Выяснилось, что индивидуальный предприниматель начал работу, не уведомив надзорный орган, что является обязательным требованием закона для объектов общественного питания. Это нарушение позволило контролерам провести инспекцию, в ходе которой были обнаружены серьезные санитарные недостатки.

Хотя конкретные детали нарушений не разглашаются, в пресс-службе ведомства подчеркнули, что они могли причинить реальный вред жизни и здоровью граждан. По итогам проверки документы были направлены в суд для введения официального временного запрета на деятельность. Одновременно в отношении предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении за непредставление уведомления о начале работы.

Ситуация с «Столовой №1» в Туле может стать сигналом для других субъектов малого бизнеса в сфере общепита о необходимости строгого соблюдения санитарных норм и административных процедур.

Ранее сообщалось, что прокопьевский ПНИ с девятью погибшими ранее получал максимум баллов за комфорт.