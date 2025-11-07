Опасные «ежи» под Звенигородом: кто и зачем устанавливает коварные ловушки в лесу

В окрестностях подмосковного Звенигорода, возле деревни Иглово, местные жители столкнулись с реальной опасностью — самодельными ловушками, сваренными из арматуры по подобию противотанковых ежей. Подробно об этом выяснил REGIONS.

Острые металлические штыри, разбросанные в поле на опушке леса, уже показали свою эффективность в самых неприятных проявлениях: у одного автомобилиста они пробили колесо, а его знакомый годом ранее получил серьезную травму ноги, напоровшись на подобное устройство в густой траве. По версии местных охотников и грибников, эти кустарные средства предназначены для борьбы с квадроциклистами, чьи гонки действительно разрушают лесные тропы.

Однако, как предупреждает подмосковный врач Максим Карпов, последствия таких «воспитательных» методов могут быть крайне тяжелыми: раны от арматуры чреваты серьезными абсцессами, а попадание частиц земли в кровь способно вызвать столбняк у непривитых людей.

Юридическая сторона вопроса не менее серьезна. Юрист Гульназ Измайлова разъясняет, что самовольная установка железных штырей в общественном месте — это административное правонарушение. Оно может быть квалифицировано по нескольким статьям КоАП РФ: как самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1) или как несоблюдение требований безопасности дорожного движения (ст. 12.34). Помимо штрафа, нарушителя обяжут за свой счет убрать ловушки и полностью возместить вред, если будет поврежден автомобиль или травмирован человек.

Ситуация уже взята на контроль местными властями. Территориальное управление Ершовское направило письмо руководителю сельхозпредприятия, на чьем балансе находится земля, с требованием устранить нарушения. В администрации Одинцовского городского округа проверяют поступившую информацию и устанавливают «автора» ловушек, а окончательное решение по вопросу обещают опубликовать до конца месяца.

