Кредиторы больше не смогут наказывать наследников за долги умерших

Владимир Путин подписал закон, запрещающий банкам начислять пени и штрафы по кредитам умерших заемщиков в течение шести месяцев после их смерти. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2025 года и коснутся даже ранее оформленных договоров. Об этом сообщает ТАСС.

С 1 сентября кредитные организации не смогут начислять штрафы и пени по долгам умерших клиентов, пока наследники не вступят в права. Шестимесячный мораторий распространяется на все виды кредитов, включая ипотеку.

Закон защитит наследников от ситуации, когда из-за задержки с оформлением документов долг стремительно рос за счет пеней. При этом принявшие наследство граждане по-прежнему будут нести солидарную ответственность по долгам умершего, но уже без дополнительных штрафных санкций за период оформления.

Поправки касаются и ранее заключенных договоров — новые правила применяются к обязательствам, возникшим после 1 сентября 2025 года. Это особенно важно для тех, кто только планирует вступать в наследство, но пока не знает о возможных долгах наследодателя.

Ранее было раскрыто содержание наследства умершего режиссера Юрия Кары.