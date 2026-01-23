Опасные номера: покупка SIM-карты может обернуться кредитным мошенничеством

Мошенники все чаще покупают «старые» телефонные номера, чтобы получить доступ к банковским приложениям и оформлять кредиты на чужие имена. Эксперты предупреждают о необходимости отвязки номера от всех сервисов и установки антивируса.

Злоумышленники покупают номера, которые прежние владельцы не отвязали от банковских приложений, маркетплейсов и социальных сетей. После этого они получают доступ к личным кабинетам и могут оформлять кредиты, выводя деньги со счетов жертвы. Об этом ТАСС сообщила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

«Мошенники сверяют номера из открытой продажи с привязанными к личным кабинетам банков и сервисов. После покупки сим-карты они получают доступ к приложениям и оформляют предодобренные кредиты», — пояснила эксперт.

Для защиты Лазарева советует проверить, что старый номер отвязан от всех аккаунтов, а на устройствах установлен антивирус. Она отметила, что операторы при расторжении договора не проверяют привязку номера к сервисам — ответственность за это остается на абоненте.

Если мошенничество произошло, нужно сразу обратиться в банк и полицию. С 25 июля 2024 года поправки в 161-ФЗ обязывают банки возвращать деньги, снятые без согласия клиента, при условии доказательства отсутствия контроля над кабинетом в момент оформления кредита.

