Опасный дуэт: популярный у российских мужчин напиток атакует почки и суставы

Врачи-эксперты выступили с конкретным предупреждением для россиян, имеющих повышенный уровень мочевой кислоты в крови. По их мнению, этой категории людей стоит радикально пересмотреть свой подход к напиткам, сделав акцент на отказе от пива и сладких соков, передает Лента.ру.

Поводом для рекомендаций стал случай, обсуждавшийся в программе «О самом главном» на канале «Россия 1». Пациент жаловался на боли в суставах, причиной которых оказался высокий уровень мочевой кислоты — предвестника подагры. Традиционной рекомендацией в такой ситуации является ограничение красного мяса. Однако врач-реабилитолог Сергей Агапкин сделал важное дополнение: алкоголь, и особенно пиво, существенно затрудняет выведение мочевой кислоты почками, усугубляя риски.

Геронтолог Светлана Трофимова поддержала коллегу, заявив, что при указанной проблеме необходимо «обязательно убрать сладкие напитки и минимизировать употребление алкоголя». Под сладкими напитками подразумеваются не только пакетированные соки и газировка, но и вся продукция с высоким содержанием фруктозы, включая выпечку и соусы.

