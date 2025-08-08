Опасный маневр КамАЗа привел к ДТП с пассажирским автобусом

В Ноябрьске (ЯНАО) грузовой автомобиль ударил по пассажирскому автобусу, не сумев совершить маневр на дороге. Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа».

Столкновение случилось на оживленной улице Ленина в районе дома № 65 — в самом центре городского движения. По предварительной информации, водитель КамАЗа, поворачивая налево, грубо нарушил правила дорожного движения, не уступив дорогу пассажирскому автобусу.

Общественный транспорт двигался по своей полосе. Сильный удар пришелся на боковую часть общественного транспорта. Чудом в момент аварии в салоне не оказалось пассажиров.

Движение на участке перекрыли на час, пока специалисты фиксировали обстоятельства ДТП и убирали поврежденные машины с проезжей части. Оба водителя также отделались легким испугом и не получили травм.

