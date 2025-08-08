Пьяный водитель иномарки влетел в машину на «зебре» и скрылся

В Дубенском районе Тульской области произошло ДТП с участием нетрезвого водителя. Как сообщают Тульские известия, после аварии мужчина попытался скрыться.

Инцидент произошел 6 августа около 16:40 на улице Молодежной в селе Воскресенское. 54-летний мужчина на Škoda Octavia врезался в Volkswagen Passat, который остановился перед пешеходным переходом. За рулем находилась 40-летняя женщина: она чудом не пострадала.

После столкновения виновник скрылся с места происшествия, но ненадолго. Сотрудники ГИБДД с помощью системы розыска «Паутина» быстро вычислили местоположение автомобиля. При проверке алкотестер показал у водителя 0,575 мг/л, что почти в 1,5 раза выше допустимой нормы.

Сейчас Škoda Octavia находится на спецстоянке, а нетрезвого водителя ждет суд. По статье 12.27 КоАП РФ за оставление места ДТП ему грозит лишение прав на 1-1,5 года или арест до 15 суток. За управление автомобилем в состоянии опьянения предусмотрен штраф 30 тысяч рублей и лишение прав на 1,5-2 года. Последнее слово будет за судом.

Ранее сообщалось в Крыму столкнулись грузовик и пассажирский автобус. Авария привела к жертвам и пострадавшим.