Опасный пациент сбежал из психдиспансера

В Муравленко (ЯНАО) разыскивают 27-летнего Сергея Иванова, сбежавшего ночью из психоневрологического отделения городской больницы. По данным издания «Муравленко 24», мужчина представляет потенциальную опасность для окружающих.

Беглец имеет характерные приметы: рост около 185 см, короткие темные волосы, заметные шрамы от порезов на предплечьях. На момент побега он был одет в черные брюки, темную кофту и резиновые шлепанцы, но мог сменить одежду.

Полиция настоятельно рекомендует жителям города проявлять осторожность. При обнаружении человека, подходящего под описание, необходимо немедленно сообщить в ОМВД Росси.

Как напоминает интернет-издание «Ямал-Медиа», недавно в США задержали мужчину, который 40 лет скрывался после побега из тюрьмы в Пуэрто-Рико. Специалисты советуют при встрече с подозрительным человеком не вступать в контакт, по возможности зафиксировать его местоположение и немедленно сообщить в правоохранительные органы.

Ранее сообщалось, что россиянин выпрыгнул из поезда на Калининград, а затем скрылся в Литве.