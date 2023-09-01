«Опасный разлом реальности»: экстрасенс назвал паранормальные места в России, куда лучше не приезжать

На фоне увлечения паранормальными явлениями, эзотерикой и мистикой многие туристы мечтают посетить места с загадочной славой. Экстрасенс Алексей Гришин заявил, что такие экскурсии могут плохо закончиться, и назвал три места, которые точно следует избегать.

По словам эксперта, не стоит приезжать к мысу Бесов Нос в Карелии, который знаменит странными изображениями на камнях. По его словам, здесь меняется восприятие времени, а посетивших это место туристов преследуют несчастья.

«Здесь есть изображение беса. Его фигура рассечена трещиной, а в полости рта есть углубление. В прошлом здесь могли совершать жертвоприношения, а монахи Муромского монастыря даже перекрыли руку беса христианским крестом», — пояснил Гришин в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Экстрасенс посоветовал обходить стороной и Плещеево озеро в Ярославской области. Жители города Переславль-Залесский часто наблюдают здесь странный туман молочного цвета.

«Попавшие в туман видят различные галлюцинации, не могут найти дорогу, а потом просыпаются где-то на природе и понимают, что пришли совсем не туда, куда направлялись. Это место магического разлома, которое приводит человека в потусторонний мир», — предупредил Гришин.

Также собеседник издания предостерег туристов от поездок в Ловозерские тундры в Мурманской области. По его словам, здесь люди часто сходят с ума.

«Есть поверье, что здесь находится опасный разлом реальности. Сюда даже приезжали специалисты, которые фиксировали многочисленные случаи психоза. Это паранормальное место, где время от времени пропадают люди», — добавил экстрасенс.

Ранее мы писали о других опасностях связей с паранормальным.