Опасный тренд из TikTok довел девочку до госпитализации

Юная жительница Санкт-Петербурга получила серьезные ожоги, пытаясь повторить опасный тренд из TikTok (заблокирован в РФ). Об этом сообщает интернет-издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на телеграм-канал Baza.

По данным канала, школьница брызгала дезодорант на руку до появления ожогов, подражая сцене из фильма «Бойцовский клуб». Девочка не просто скопировала опасный эксперимент, но и попыталась установить своеобразный «рекорд», оставив ожоги сразу в четырех местах. В результате она получила серьезные повреждения кожи, требующие медицинской помощи.

Отмечается, что в соцсетях набирает популярность челлендж, где подростки накладывают на видео с ожогами звуковую дорожку из культового фильма. Однако в очередной раз подростков и детей предупреждают об опасности многих трендов, распространяющихся в соцсетях.

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