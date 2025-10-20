Опечатка на скамейке примирения в Красногорске вызвала смех у горожан

В Красногорске Московской области заметили опечатку на указателе знаменитой скамейки примирения в городском парке. Как передает REGIONS, ситуация вызвала забавную реакцию жителей, которые быстро превратили ситуацию в шутку.

После недавней реконструкции на табличке, установленной рядом с архитектурным объектом, появилась надпись «скамья примерения» вместо правильного «скамья примирения». Пользователи соцсетей выражают недоумение, как подобная оплошность могла пройти все этапы согласования и изготовления, особенно учитывая, что в парке присутствуют и правильно выполненные переводы на английский язык.

Администрация округа отреагировала быстро: в городе обещали заменить табличку.

Напомним, что знаменитая скамейка примирения была установлена в парке 14 лет назад — ее торжественное открытие состоялось в 2011 году в День семьи, любви и верности. Автором уникального объекта стал заслуженный художник России Валентин Воробьев, создавший изогнутое сидение, которое символически сближает сидящих на нем людей.

