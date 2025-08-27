Опека изъяла троих детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

В Якутии у женщины, чей брат служил в зоне СВО, органы опеки изъяли троих детей и поместили их в приют. Об этом инциденте сообщил Царьград в телеграм-канале.

По информации канала, поводом для действий органов опеки стал факт употребления женщиной алкоголя во время поминок по погибшему на СВО брату. Отмечается, что ранее женщина потеряла мужа.

Сама жительница Якутии связывает повышенное внимание к своей семье со стороны органов опеки с выигранным судебным делом против местной администрации, в результате которого она получила квартиру.

Ранее сообщалось, что под Волгоградом захоронили солдата СВО, погибшего в 2023 году.