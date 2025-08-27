Под Волгоградом захоронили солдата СВО, погибшего в 2023 году

Спустя почти два года после гибели в Волгоградской области предали земле участника специальной военной операции (СВО). Информацию об этом распространило местное издание «Городские вести».

Бойца не стало еще в 2023 году. Он проходил службу в стрелковом подразделении и добровольно отправился в зону СВО. Российский военнослужащий погиб от разорвавшегося поблизости снаряда на территории Херсонской области.

Похороны героя состоялись в Новоаннинском районе Волгоградской области. Причины столь длительной задержки с погребением не разглашаются.

Ранее сообщалось, что боец СВО провел месяц в окружении, оставив прощальные письма семье.