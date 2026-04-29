Россиянина осудили за систематические побои и насилие над ребенком

В Осинниках завершилось судебное разбирательство, которое держало в напряжении весь город. 36-летний мужчина признан виновным в истязании и совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей падчерицы. Следствие и суд доказали шесть эпизодов преступлений, которые длились несколько месяцев. Об этом сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо» .

С 17 января по 25 марта 2025 года в обычной, на первый взгляд, семье Осинников происходило то, что трудно назвать иначе чем кошмаром. Мужчина, которому девочка доверяла как родному человеку, систематически избивал ее за малейшее непослушание. Но побои оказались не самым страшным. Отчим неоднократно совершал в отношении ребенка преступления сексуального характера.

СК Кузбасса сообщает, что следователям удалось доказать шесть эпизодов преступной деятельности фигуранта. При этом реальное число пострадавших эпизодов могло быть больше, но в уголовное дело вошли только те, по которым удалось собрать неопровержимые доказательства.

Ключевую роль в расследовании сыграли показания самой потерпевшей — маленькой девочки, которая смогла рассказать о том, что с ней происходило. Ее слова подтвердили свидетели, а также результаты многочисленных судебных экспертиз. Совокупность улик оказалась настолько весомой, что у подсудимого не осталось шансов избежать наказания.

Суд в Осинниках, изучив все материалы дела, вынес вердикт: 20 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. И это еще не все. После освобождения мужчина будет ограничен в свободе еще на два года. Суд посчитал, что даже после двух десятилетий заключения он продолжает представлять опасность для общества.

Приговор уже вступил в законную силу.

