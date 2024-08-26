Оперативные штабы развернули в Саратове и Энгельсе после атаки дронов ВСУ

В Саратовской области развернуты оперативные штабы для помощи населению после атаки беспилотников ВСУ, сообщило ТАСС.

По поручению губернатора Романа Бусаргина в Саратове и Энгельсе работают оперштабы помощи населению, чьи дома пострадали после атаки украинских беспилотников.

Региональное правительство также уточнило, что жители могут получить дополнительную информацию и помощь можно по телефону 112.

Сотрудники спецслужб продолжают обследовать дома на предмет повреждений, и как только проверки закончатся жители смогут вернуться туда.

Ночью с 25 на 26 августа украинские беспилотники атаковали Саратовскую область. В результате пострадали четыре человека, одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в саратовском аэропорте временно ограничены прием и отправка самолетов.