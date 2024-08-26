Временные ограничения на прием и отправку самолетов введены в Саратове

В связи с атакой БПЛА на регион, в Саратове введены временные ограничения на прием и отправку самолетов, сообщило РИА Новости.

В ночь с 25 на 26 августа над Саратовской областью было уничтожено девять украинских беспилотников. В результате атаки обломки дронов повредили дома в жилых комплексах Саратова и Энгельса.

После налета украинских БПЛА в регионе пострадали четыре человека, из которых одна женщина госпитализирована в тяжелом состоянии.

Из-за атаки дронов в саратовском аэропорту временно ограничены прием и отправка самолетов.

Ранее сообщалось, что в результате падения обломков БПЛА в Энгельсе было повреждено около 20 машин.