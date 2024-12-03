Оператор RT получил ожог глаза на протестах в Тбилиси, сообщила Симоньян

Оператор российского телеканала Russia Today пострадал, работая на протестах в центре столицы Грузии Тбилиси. Об этом в своем аккаунте в соцсетях сообщила главред медиа Маргарита Симоньян.

В Тбилиси вот уже шестой день кряду не утихают протесты оппозиции, требующей перевыборов в парламент Грузии и возвращения страны на проевропейский вектор развития, от которого ранее на время отказалось правительство во главе с премьером Ираклием Кобахидзе. По традиции под вечер протестанты начали собираться толпами в центре Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели. Их там уже ждали плотные ряды полицейских, вооруженных водометами и слезоточивым газом.

По словам Симоньян, телеоператор пострадал от агрессивных действий толпы протестанотов, стреляющих по полиции пиротехникой. У журналиста химический ожог глаза.

«Наш оператор получил химический ожог глаза в столкновениях, спровоцированных толпой, во время работы в Тбилиси», — написала Симоньян.

О состоянии сотрудника телеканала и его госпитализации не уточняется.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее сообщалось, что оттесненные от парламента толпы протестантов заняли часть центра Тбилиси.