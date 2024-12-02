Оттесненные от парламента толпы протестантов заняли часть центра Тбилиси

В Тбилиси история с митингами у парламента страны, как показывает практика, совершенно далека от развязки. Сегодня, в понедельник, 2 декабря, протесты продолжились с новой силой. Как сообщает РИА Новости, сейчас страждущие евроинтеграции грузины заняли часть проспекта Руставели, а также соседней площади Первой Республики.

Сообщается, что один из протестантов во всю возводит баррикады из подручных средств. Другие, отвлекая правоохранителей, обстреливают полицейский спецназ пиротехникой. Движение автотранспорта в центре грузинской столицы частично парализовано.

«Очередная акция перед зданием высшего законодательного органа Грузии началась в понедельник вечером. Манифестанты бросали петарды в силовиков, а те отгоняли их водой из пожарного шланга. Как сообщили в МВД республики, в полицейских кидали камни и стеклянные бутылки», — сообщает агентство.

28 ноября премьер-министр Грузии Кобахидзе сделал заявление об отношениях с Евросоюзом и Россией. Он заявил, что вступление в ЕС Тбилиси замораживает до 2028 года. А с Москвой намерен выстраивать прагматичные отношения, основанные на выравнивании многолетнего конфликта.

Все это вызвало дополнительное негодование оппозиционно настроенных групп граждан, что последний месяц после выборов в парламент пикетируют здание законодательного органа страны, требуя перевыборов. К ним решила примкнуть президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Ранее Служба госбезопасности Грузии заявила, что в стране происходит попытка насильственного захвата власти.