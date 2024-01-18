Операторы Системы-112 в Подмосковье принимают по сорок тысяч вызовов каждый день

Сотрудники Системы-112 ежедневно принимают порядка 40 тысяч звонков от граждан, в зимний период их количество возрастает. Об этом сообщили в Центре по приему и обработке вызовов РЦОВ 112.

В сообщении уточнили, что наибольшее число обращений поступило в новогоднюю ночь — более 50 тысяч.

«Ежесуточно на смену заступает более 360 специалистов для того, чтобы ни один вызов не остался без ответа. Большинство обращений поступает посредством телефонного звонка. На втором месте по популярности — СМС-сообщения. Далее — ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» и мобильное приложение «112 МО», — отметили в пресс-службе.

Система-112 работает в Подмосковье каждый день, 24 часа в сутки. Жители могут позвонить на номер «112», чтобы сообщить о пожаре, ДТП и других экстренных ситуаций.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.