Операторы сообщили о росте урезания линий связи

На форуме MUSE, проходившем в конце апреля, представитель «Интерсвязи» Дмитрий Чудиновских обратил внимание на участившиеся случаи обрыва линий связи. Речь идет о кабелях, проложенных от узлов связи к домам абонентов, как правило, в районах индивидуальной застройки. Именно по этим линиям интернет поступает в частные дома.

Олег Грищенко, глава ассоциации «Ростелесеть», пояснил РБК, что ранее «Россети» взимали плату с операторов за использование опор ЛЭП для размещения кабелей связи и абонентских линий.

Теперь же, по словам Грищенко, оплата требуется за каждый отдельный кабель. На одной опоре может быть размещено до десяти абонентских линий связи, идущих от оборудования оператора к пользователям.

Несмотря на то что эти линии принадлежат абонентам, «Россети» требуют плату за них с операторов. Грищенко отмечает, что кабель от оборудования оператора до абонента может проходить через несколько опор.

При стоимости размещения в 81 руб. за опору, общая стоимость размещения абонентских линий может варьироваться от 81 до 486 руб. Попытка переложить эти расходы на операторов, по мнению Грищенко, приведет либо к повышению тарифов, либо к отказу операторов от обслуживания этих линий, так как они принадлежат абонентам.

Чудиновских подчеркнул, что в сегменте малоэтажной застройки проживает значительная часть интернет-пользователей — около 20%, и их доля продолжает расти, приближаясь к 25%. Проблема с обрывами линий связи, по его словам, становится все более острой, а абоненты зачастую не сразу обнаруживают повреждение.

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