Операция «Черный флаг»: Израиль наносит удары по объектам «Хезболлы» в Ливане

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о нанесении серии ударов по военным объектам и инфраструктуре группировки «Хезболла» в долине Бекаа и на юге Ливана.

В Тель-Авиве проинформировали, что были атакованы объекты, где производилось и хранилось стратегическое вооружение, а также места запуска ракет. Израиль считает, что действия «Хезболлы» в этих районах противоречат договорённостям между Израилем и Ливаном.

Сообщается, что в жилом районе ливанского города Набатия также произошел израильский обстрел.

Кроме того, Израиль совершил более двадцати ударов по городу Ходейда в Йемене. Под обстрел попали три порта и электростанция, сообщает телеканал Al Mayadeen. Эта операция против хуситских вооруженных формирований получила название «Черный флаг». С таким заявлением выступил глава израильского военного ведомства Исраэль Кац.

В поле зрения Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) попало судно Galaxy Leader, которое было захвачено хуситами два года назад. По информации из Тель-Авива, это судно теперь используется хуситами в Красном море для различных террористических действий.

Ранее сообщалось, что израильский министр обороны Исраэль Кац пригрозил новым ударом по йеменскому движению хуситов после того, как в сторону Израиля вновь были запущены ракеты с этой территории.