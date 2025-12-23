Операция «Орех»: белка-диверсант дерзко вынесла с патронного завода в Климовске вкусный «груз»

Фото: [ Белка Агафья живет в белкином доме в парке культуры и отдыха «Дулевский» в Ликино-Дулево/Медиасток.рф ]

На оборонном предприятии в Климовске произошел инцидент, больше похожий на сюжет комедийного ролика, но заставивший специалистов напомнить о правилах безопасности. Как пишет REGIONS , во время рабочего дня в цех через окно проник неожиданный «диверсант» – рыжая белка. Камеры наблюдения и сотрудницы запечатлели, как зверек, минуя все условные «КПП», безмятежно обследовала помещение.

Маршрут пушистой был целеустремленным: мимо новогодней елки на столе она направилась прямо к пакету с фундуком, принадлежавшему одной из работниц. Не сумев вскрыть упаковку на месте, белка проявила стратегическое мышление: схватила всю добычу в зубы и тем же путем, через окно, скрылась в неизвестном направлении. По версии очевидцев, «трофей» мог быть доставлен бельчатам в качестве предпраздничного угощения.

Сотрудницы отреагировали с юмором, но поступили верно с точки зрения безопасности – не вступили с животным в контакт. Как пояснил заведующий травмпунктом Подольской областной больницы Дмитрий Захаров, это было единственно верное решение, ведь грызуны не такие уж безобидные.

«Беря с руки лакомство, зверек может нечаянно прикусить или поцарапать когтями кожу. Это может грозить серьезными неприятностями, поскольку белки, как и большинство теплокровных, являются переносчиками вируса бешенства. Также, грызуны могут наградить лептоспирозом, туляремией, столбняком, глистами», — рассказал Захаров.

Медик привел конкретные данные: курс антирабических уколов после подобного инцидента включает 5-6 инъекций по строгому графику – в день обращения, а затем на 3, 7, 14, 30 и иногда 90-й дни.

