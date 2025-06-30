Операция по предотвращению взрывов на стратегических объектах Белоруссии длилась 732 дня

Сотрудники Комитета государственной безопасности Республики Беларусь предотвратили теракт, который мог привести к взрыву на стратегически важных объектах страны. Об этом сообщил телеканал ОНТ.

По имеющимся данным, в результате операции удалось задержать за границей создателя группы, которая занималась разработкой ударных беспилотных летательных аппаратов с целью нанесения удара по стратегическим объектам в Республике Беларусь.

«Комитет госбезопасности провел многоходовую спецоперацию под названием „Гарпун“. Эта операция продолжалась 732 дня», — говорится в сообщении.

В сообщении также говорится о том, что после неудачной попытки государственного переворота в 2020 году деструктивные силы не успокоились и продолжают разрабатывать планы силового захвата власти в Белоруссии.

Ранее сообщалось, что Латвия приостановила въезд фур на единственном доступном для них КПП на границе с Белоруссией.