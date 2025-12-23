Операция «Протокол»: как здоровье пенсионерки признали неуважением к стране

Мировой судья 23 декабря судебного участка № 1 Медвежьегорского района Республики Карелия вынес постановление по административному делу в отношении 64-летней Галины Исподиной. Женщина была оштрафована на ₽2 тыс. за нарушение порядка официального использования государственных символов Российской Федерации (ст. 17.10 КоАП РФ), сообщает Газета.ру.

Инцидент, ставший основанием для дела, произошел 30 сентября 2025 года на сессии депутатов Медвежьегорского округа во время исполнения государственного гимна России. Согласно материалам дела, пенсионерка не поднялась с места, продолжая сидеть и пользоваться мобильным телефоном.

В ходе судебного разбирательства подсудимая вину не признала. Свои действия Галина Исподина объяснила состоянием здоровья, ссылаясь на недавно перенесенные операции, которые не позволили ей встать. Однако эти доводы судом приняты во внимание не были.

Это не первая административная ответственность для Исподиной. В 2024 году Медвежьегорский городской суд оштрафовал ее на ₽20 тыс. по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Поводом для того дела также стали публичные высказывания женщины в интернете.

Статья 17.10 КоАП РФ, по которой вынесено сегодняшнее решение, предусматривает для граждан наложение административного штрафа в размере от двух до трех тысяч рублей.

