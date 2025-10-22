Операция «Розыск»: за двое суток задержаны 15 человек

В Тульской области завершилось масштабное оперативно-профилактическое мероприятие «Розыск», в ходе которого за двое суток были задержаны 15 человек, находившихся в федеральном и межрегиональном розыске. Об этом пишет «ТУЛАСМИ».

В спецоперации приняли участие сотрудники УФССП России по Тульской области, УМВД России по Тульской области, УФСИН России по Тульской области и других правоохранительных структур региона. Координированные действия силовых ведомств позволили эффективно отработать оперативную информацию и локализовать деятельность лиц, уклоняющихся от следствия.

Подобные рейды демонстрируют отработанный механизм межведомственного взаимодействия при поиске и задержании граждан, скрывающихся от органов правосудия.

Ранее сообщалось, что в Красногорске Московской области снизили аварийность на дорогах на 25% по сравнению с прошлым годом.