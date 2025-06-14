Оперный певец Григор Вернер ударил охранника театра, угрожал оружием таксисту и напал на журналистов

В Санкт-Петербурге в районе Ольгино произошла стычка между оперным певцом Григором Вернером и съемочной группой телеканала «78». Ранее Вернер уже проявил агрессию, напав на охранника театра и угрожая таксисту оружием. Об этом передает сайт телеканала РЕН.

Всё началось с того, что Вернер и его друг планировали посетить театр, где должна была выступать его бывшая пассия. В такси по дороге Вернер начал петь, и водитель сделал ему замечание. В ответ на это Вернер, охваченный яростью, достал пистолет и направил его на водителя.

На этом приключения певца не закончились. Когда Вернер прибыл в театр, между ним и руководителем творческого коллектива, как сообщают свидетели, возник спор. Кроме того, артист проявил агрессию по отношению к сотруднику службы безопасности, размахивая перед всеми присутствующими оружием и выкрикивая угрозы.

Сотрудники телеканала «78», прибывшие к дому артиста, намеревались взять у него интервью. Но певец проявил агрессию и в их сторону. Он разбил лобовое стекло автомобиля и попытался выломать дверь. Свидетели происшествия вызвали полицию.

«Сегодня в 13:22 в полицию поступило сообщение о том, что агрессивно настроенный мужчина повредил автомобиль съемочной группы регионального телеканала, прибывшей по редакционному заданию к одному из домов по Травяной улице в Ольгино», — говорится в заявлении в телеграм-канале регионального главка МВД.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту произошедшего.

Стоит отметить, что это не первый раз, когда сотрудники указанного медиа попадают в различные передряги. Так, ранее неизвестный ударил журналистку телеканала «78» в парадной дома, а затем стал душить.