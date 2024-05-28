Издание Bild сообщило, что украинская армия как минимум один раз несанкционированно использовала одну из поставленных Германией систем ПВО Patriot для удара по российским целям.

По информации издания, данный инцидент вызвал серьёзные обеспокоенности у западных партнёров Украины, в частности у США и Германии.

Источники Bild утверждают, что после выявления данного факта, представители США и Германии немедленно связались с Киевом. Они выразили своё недовольство и предупредили, что в случае повторения подобных действий, поставки ракет и вооружения Украине будут прекращены.

Западные страны, поддерживающие Украину в её противостоянии с Россией, наложили строгие ограничения на использование предоставляемого вооружения. В частности, Украине запрещено наносить удары по российской территории с использованием западных ракет и систем вооружения. Этот запрет направлен на предотвращение эскалации конфликта и соблюдение международных норм.

Использование системы Patriot для удара по российским целям стало значительным нарушением этих договорённостей и вызвало серьёзное беспокойство у западных союзников. В США и Германии опасаются, что такие действия могут привести к обострению конфликта и непредсказуемым последствиям на международной арене.

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