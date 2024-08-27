Оперштаб: в России увеличилось количество заражений COVID-19 на 33,3% за неделю

В России заметили существенный прирост заболеваемости COVID-19. За последнюю неделю им заразилось на 33,3% людей больше, чем ранее. Об этом во вторник, 27 августа, сообщила пресс-служба оперативного штаба по борьбе с вирусом.

Учащение случаев заражения зафиксировали в 75 субъектах России, отметили сотрудники ведомства. За минувшую неделю в больницы поступили почти 2 тыс. пациентов с коронавирусной инфекцией. По данным оперативных служб, это на 37,9% больше, чем ранее.

При этом на поправку после заболевания пошел 12 981 человек — этот показатель на 22,9% выше, чем на прошлой неделе. Скончались от вируса 17 пациентов, добавили в оперштабе.

Ранее сообщалось о том, что вирусолог Альтштейн считает, что у COVID-19 могут появиться более тяжелые штаммы. Эксперт подчеркнул, что большинство людей уже контактировали с инфекцией, поэтому имеют иммунитет и смогут справиться с новой разновидностью COVID-19.