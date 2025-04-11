ОПГ по схеме 90-х почти год терроризировала предпринимателей Приморья

Работники Следственного комитета и Федеральной службы безопасности Приморского края предотвратили деятельность организованной преступной группировки в городе Находка. Были задержаны 18 участников группировки, которые в течение года занимались вымогательством.

В сообщении пресс-службы ведомства отмечается, что участники группировки угрожали предпринимателям физической расправой и применением огнестрельного оружия, требуя от них денежные средства.

Предприниматели беспокоились о своей безопасности и безопасности своих близких. Они были вынуждены собирать значительные суммы и часто просили отсрочку, чтобы найти средства для обеспечения своей безопасности.

«Общий размер вымогаемых денежных средств составил более 2,5 млн руб.», — сообщили в пресс-службе регионального СК.

Сотрудники Следственного комитета Приморского края и оперативники Федеральной службы безопасности задержали подозреваемых. В ходе обысков по местам проживания и в офисах членов преступной группировки были обнаружены денежные средства, банковские карты, а также наркотические вещества и оружие с боеприпасами.

Участникам преступной группировки в соответствии с их выполняемыми в преступном сообществе функциями инкриминируется статья о принудительном изъятии чужого имущества.

Ранее сообщалось, что российской журналистке Александре Баязитовой, которая полтора года назад отправилась в колонию за вымогательство, отказали в условно-досрочном освобождении.